3 أسرار دفعت طنجة لفك الارتباط مع طاليب

تراجع مجلس إدارة نادي اتحاد طنجة عن تمديد عقد المدير الفني عبدالرحيم طاليب، وقررت فك الارتباط بينهما، رغم اتفاقهما في وقت سابق على استمرار التعاون بينهما للموسم المقبل.

ويبقى المدير الفني أمين بنهاشم الأقرب لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بعد أن دخل معه المسؤولون في مفاوضات جادة منذ فترة.

يستعرض أهم الأسرار التي دفعت مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار رحيل طاليب بعد نهاية الموسم الجاري.

خلاف مع اللاعبين

أثارت التصريحات الأخيرة التي أطلقها طاليب ضد مجموعة من اللاعبين استياءهم، حين أكد أنه سيجري تغييرات جذرية في الفريق، بالموسم المقبل، تشمل 7 من اللاعبين البارزين.

هذه التصريحات أثارت حفيظة غالبية اللاعبين، وخلقت نوعًا من الارتباك داخل الفريق، خاصة أنها جاءت سابقة لأوانها، مما اضطر مجموعة منهم، لمواجهة طاليب وسؤاله بشأن حقيقة هذه التصريحات، التي خلقت توترًا بينهم والمدرب.

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مفاوضات سرية

علم مجلس إدارة اتحاد طنجة أن عبدالرحيم طاليب دخل في مفاوضات مع أحد الأندية المغربية، من أجل تدريبه في الموسم المقبل.

وأثارت هذه الخطوة مسؤولي طنجة، الذين لم يقبلوا إقدامه على هذه الخطوة، ووصفوها بغير المبررة، واعتبروها دليلًا على رغبته في عدم الاستمرار.

تراجع النتائج

لم تستقر نتائج طنجة مع عبدالرحيم طاليب في المباريات الأخيرة، الشيء الذي جعله يفقد الكثير من النقاط، فتعرض لانتقادات كثيرة.