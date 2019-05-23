البنزرتي يركز على الجانب الذهني قبل موقعة الترجي

يخوض الوداد البيضاوي، مساء اليوم الخميس، آخر مران قبل مواجهة الترجي التونسي، غدا الجمعة، بملعب مولاي عبدالله بالرباط، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيضع المدرب التونسي فوزي البزرتي، آخر اللمسات على مجموعته قبل المواجهة.

ورفع البنزرتي في الأيام الأخيرة من درجة الاستعداد الذهني للاعبين، لرفع معنوياتهم بسبب الضغط الذي عانوا منه في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع النتائج في الدوري، والتي أجلت حسم اللقب.

وعقد البنزرتي اجتماعات مستمرة مع اللاعبين، علما بأن الأخير كان قد قرر الاستعداد ببوزنيقة بعيدا عن الدار البيضاء، للهروب من الضغط.

يشار إلى أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قام أمس الأربعاء، بزيارة لمعسكر الوداد، من أجل دعم اللاعبين.