شكرا لقرائتكم التتويج بالكونفدرالية ينعش خزينة الزمالك بـ 21 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل الزمالك على 21 مليون جنيه مصرى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حال التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وأشارالموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن بطل كأس الكونفدرالية هذا العام سيحصل على مكافآة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار أمريكي ما يوازي 21 مليون جنيه مصري، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 625 ألف دولار.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب فى حضور 60 ألف مشجع علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.