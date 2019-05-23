شكرا لقرائتكم اسكندراني وزملكاوي على رأس المرشحين لمياة البحيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة، عدة أسماء لمدربين مرشحين لتولى تدريب الفريق الكروى، أملا فى تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز فى الفترة المقبلة. ويستقر مجلس مياة البحيرة على تشكيل الجهاز الفنى الجديد خلال اجتماعه يوم الأثنين القادم، لبحث شئون الفريق الكروى. ويعد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب مياة البحيرة هم أشرف عبد الحليم نجم الاتحاد السكندري السابق ومصطفي فؤاد نجم الأوليمبي السابق وأحمد الشاذلى نجم الزمالك السابق ومدرب صلالة العماني والوحدة السعودي سابقا ومحمد علوش مدرب مركزشباب كوم حمادة السابق. واستبعد مجلس إدارة مياه البحيرة يوسف حمدي نجم الاتحاد السكندري السابق من المرشحين لتدريب الفريق الكروى بسبب الخلاف الكبير علي المقابل المادي.

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