شكرا لقرائتكم 5 تذاكر لكل لاعب بالزمالك لحضور أسرته نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرارا بتخصيص، 5 تذاكر لكل لاعب من أجل اصطحاب أسرهم لحضور نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى. Advertisements ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب فى حضور 60 ألف مشجع علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب. يسعى الزمالك لعبور مطب نهضة بركان الصعب والتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه حيث يدخل لاعبو الفريق الأبيض معسكرا مغلقا غدا الجمعة فى برج العرب.

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