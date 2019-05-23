الخليج 365 ينفرد بصور وصول بعثة نهضة بركان للإسكندرية...

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جدة - عمرو شويل وصل فريق نهضة بركان المغربى لمقر فندق الإقامة ببرج العرب قبل مواجهة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وانفرد موقع "سوبركورة" بأول صور لوصول بعثة الفريق المغربى لفندق الإقامة قبل مواجهة الفريق الأبيض فى النهائى الأفريقى. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب فى حضور 60 ألف مشجع علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان وصول بعثة نهضة بركان وصول بعثة نهضة بركان Advertisements

وصول بعثة نهضة بركان وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

وصول بعثة نهضة بركان

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