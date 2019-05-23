شكرا لقرائتكم الإصابة تغيب غوريتسكا عن نهائي كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الخميس، استبعاد لاعب وسط الملعب ليون جوريتسكا عن المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي تجمع الفريق البافاري مع لايبزج بعد غد السبت، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وأصيب جوريتسكا في عضلة الفخذ خلال مباراة بايرن ميونخ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، والتي شهدت حسم الفريق تتويجه بلقب البطولة للموسم السابع على التوالي، حيث اضطر للخروج من الملعب في الشوط الأول.

وأكد بايرن جاهزية باقي عناصر الفريق للمواجهة المرتقبة، وهو ما يعني تعافي حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، واستعداده لحراسة عرين الفريق في المباراة التي ستجرى بالعاصمة الألمانية برلين، عقب غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابته في ربلة السابق.

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وبات لاعب الوسط الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز جاهزا هو الآخر للمشاركة في المباراة، بعدما عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

ويأمل بايرن في التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الثانية عشر في مسيرته.

ومن المقرر أن يسافر بايرن للعاصمة الألمانية اليوم الخميس، على أن يلتحق جوشوا كيميتش بزملائه في الفريق غدا الجمعة لأسباب عائلية.