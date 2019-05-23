شكرا لقرائتكم برشلونة يتعاقد مع الشاب لودوفيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، رسميا تعاقده مع لودوفيت ريس لاعب الوسط الصاعد في صفوف غرونينغين الهولندي.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة صفقة ضم ريس، لاعب المنتخب الهولندي للشباب ، ولكن تقارير صحفية قدرتها بنحو ثمانية ملايين يورو.

وشارك ريس في 50 مباراة مع غرونينغين وظهر بشكل طيب مما لفت إليه أنظار النادي الكاتالوني. وانضم ريس، 18 عاما، إلى برشلونة بعقد يمتد لثلاثة أعوام وبشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

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وذكر برشلونة في بيانه: في الموسمين الأخيرين، لعب ريس 50 مباراة مع الفريق الأول لغرونينغين وسجل هدفين.

وأصبح ريس ثاني صفقات برشلونة هذا الصيف بعد توصل النادي الكاتالوني لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي لضم فرنكي دي يونغ.

وقال ريس الذي سيبدأ مشواره من خلال الفريق الرديف ببرشلونة "سعيد للغاية، إنه حلم تحول إلى حقيقة، لن أنسى هذا اليوم، وبرشلونة فريق مذهل".

وأضاف: "هدفي الوصول للفريق الأول وأن اتعلم الكثير من سيرجيو بوسكيتس".