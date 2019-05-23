​قبل 48 ساعة من انطلاقها.. تفاصيل خريطة برامج "تايم سبورت" لبث أمم أفريقيا

مصراوي

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل خطة العمل بقناة تايم سبورت التي من المنتظر أن تنطلق بعد غد السبت وتبث كأس الأمم الأفريقية، وذلك على القمر الصناعي نايل سات تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن القناة ستنطلق يوم السبت ببرامج لشوبير وسيف زاهر، فيما يضم الاستوديو التحليلي كلا من خالد لطيف وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح الدين وحسن المستكاوي وعماد متعب وطه إسماعيل.

وأشارت المصادر إلى أن شيما صابر وفرح علي سيقدمان برنامج 7 في 7 سوشيال ميديا على شاشة القناة، كما...