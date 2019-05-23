محمد صلاح يقود مران ليفربول بماربيلا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الصور لـ محمد صلاح وباقي نجوم الفريق من مران الفريق اليوم بمعسكره في مدينة ماربيلا الإسبانية: "حصة أخرى ... صور جديدة من مران الفريق بالمعسكر".

جدير بالذكر انه سوف يواصل فريق ليفربول الإنجليزي استعداداته لنهائي دوري أبطال أوروبا بمعسكره في مدينة ماربيلا الاسبانية، لمواجهة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.