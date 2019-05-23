يستعد فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددًا من الصور لـ محمد صلاح وباقي نجوم الفريق من مران الفريق اليوم بمعسكره في مدينة ماربيلا الإسبانية: "حصة أخرى ... صور جديدة من مران الفريق بالمعسكر".
جدير بالذكر انه سوف يواصل فريق ليفربول الإنجليزي استعداداته لنهائي دوري أبطال أوروبا بمعسكره في مدينة ماربيلا الاسبانية، لمواجهة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود مران ليفربول بماربيلا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.