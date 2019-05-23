شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم على رادار الأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجاح الأهلى فى التعاقد مع عدد من الصفقات الهامة فى الميركاتو الشتوى الماضي، إلا أنه يبدو أن الانتقالات الصيفية لن تكون أقل سخونة، خاصة وأن إدارة الكرة ترى أنه لازال هناك قصور فنية فى القائمة الحمراء.

الأهلى متمثل فى إدارة التعاقدات التي يترأسها أمير توفيق اتخذت بالفعل عدد من الخطوات للتعاقد مع بعض اللاعبين فى بعض المراكز التي أكد جهاز الكرة حاجته لدعم فيها خلال الموسم المقبل، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين حتى هذا اللحظة.

كريم بامبو

ويصر مسئولو النادى الأهلى على ضم كريم بامبو، جناح الإسماعيلى المتألق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إحراز اللاعب لهدف قاتل فى الشباك الحمراء أدرك به التعادل للدراويش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت الخميس الماضي فى بطولة الدورى.

ويرى مسئولو الأهلى أن كريم بامبو لعب بشرف رغم كونه واحدا من أبناء النادى وعلمه أنه على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى، إلا أن يصر على الدفاع عن ألوان القميص الذى يلعب له حتى آخر دقيقة، وحصل مسئولو الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق، خاصة أن عقده مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى سيكون ضمه فى صفقة انتقال حر.

لابا كودجو

يتابع مسئولو الأهلى التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان خلال الفترة الحالية تمهيداً لضمه لتدعيم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ويُعد المهاجم التوجولي واحداً من اللاعبين المُرشحين لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل بعدما ظهر بشكل جيد مع ناديه خلال الفترة الماضية حيث يتصدر كودجو قائمة هدافي الدوري المغربي بـ 18 هدفا كما سجل 7 أهداف في بطولة الكونفدرالية وحصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الجابوني عام 2016 .

أحمد سامى

يكثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في طلائع الجيش، لضم احمد سامي مدافع الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويدخل الأهلى فى مفاوضات مع الطلائع منذ الانتقالات الماضية لضم أحمد سامى إلا أن تمسك الطلائع باللاعب أجل مفاوضات ضمه للصيف.

أحمد على

دخل أحمد على مهاجم المقاولون العرب ومنتخبنا الوطني دائرة اهتمامات النادي الأهلى لتدعيم خط الهجوم فى الصيف المقبل، ويفضل مسئولو الأهلى التعاقد مع أحمد على رغم بلوغه عامه الـ32، نظراً لإجادته اللعب داخل الصندوق أفضل من لاعب يجيد اللعب على الأطراف.

على فوزى

جدد مسئولو الأهلي رغبتهم في ضم على فوزي ظهير أيمن فريق إنبي بعدما فشلت محاولات ضمّه في يناير الماضي، ورحّب فوزي بارتداء القميص الأحمر لكنه ألقى الكرة في ملعب ناديه لارتباطه بعقد معه ما زال مُمتدا وطلب اللاعب من الأهلي التفاوض مع إنبي وهو ما يحدث حاليًا من خلال المفاوضات التى يتطلع خلالها مسئولو القلعة الحمراء لحسم الصفقة لصالحهم لاسيما وأن الظهير الأيمن لإنبي لديه أكثر من عرض محلي بخلاف عرض الأهلي أبرزها عرض من الزمالك.