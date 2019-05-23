شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستعيد خدمات موسى دياورا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الإنتاج الحربى جهود لاعبه الغينى موسى دياورا فى مباراته المقبلة أمام الزمالك، بعدما غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف. وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك الخميس 30 مايو الجارى، والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 41 ومازالت لديه مباراتان.

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