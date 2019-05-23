تعرف على قرعة الجائزة الكبرى للجودو بالصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مراسم قرعة بطولة الجائزة الكبرى للجودو ، و التى تقام بالصين بمشاركة المنتخب المصرى فى الفترة من 24 وحتى 26 مايو الجارى
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد على ومحمد على وعبد الرحمن محمد ومحمد محى وعلى عيد وحاتم عبد الآخر واحمد وحيد.
أكد مرزوق محمد نائب رئيس اتحاد الجودو أن القرعة أسفرت عن مواجهة محمد على مع لاعب صينى ، و عبد الرحمن محمد أمام بطل المغرب ، و أحمد وحيد مع لاعب كوبا ، أمام محمد محى فيلتقى مع لاعب من جورجيا ، بينما يلتقى حاتم عبد الآخر مع لاعب بيرو.
يذكر أن المنتخب يرافقه سيد أبو ميدان مديرا فنيا ، و هاشم محمد رئيسا للبعثة.
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