شكرا لقرائتكم خبر عن كيجو الزمالك يتلقى 3 عروض من كبار دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مصطفى كيجو، لاعب فريق السلة بنادى الزمالك، 3 عروض من أندية الدورى للانتقال إلى أحدها خلال الموسم الجديد.

ويتبقى لـ كيجو موسم آخر فى عقده مع الفريق الأبيض إلا أن المستوى الذى ظهر به مع فريقه الموسم المنقضى جعل الثلاثى الكبار فى المسابقة يطلبون ضمه إلى صفوفهم.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الدورى بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت بينهما.