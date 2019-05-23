شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة: بتروجت لن يخوض مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عودة، المدير الفنى لفريق بتروجت، أن فريقه لن يتواجد فى ملعب مباراة المقاولون بالجولة الأخيرة للدوري.

وقال عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «بتروجت لن يلعب مباراة المقاولون إلا بعد أن يلعب المقاولون مباراته أمام الأهلى بالجولة قبل الأخيرة وقبل أن يتحدد مباريات الجولة الأخيرة للدورى فى توقيت واحد".

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وأضاف: "بتروجت أنفق ملايين الجنيهات ويحافظ على حقوقه ويطالب بتكافؤ الفرص بين الجميع".