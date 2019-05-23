شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الزمالك الهجومية ترجح كفة إبراهيم حسن فى مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على إبراهيم حسن بدلاً من أحمد سيد زيزو، فى مركز الجناح الأيمن، فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ورجحت كفة إبراهيم حسن على أحمد زيزو، فى لقاء العودة أمام بركان، نظرًا لإجادة إبراهيم الأدوار الهجومية، ما سيخدم الخطة التى سيخوض بها اللقاء، والسعى لإحراز هدف مبكر فى شباك الفريق المغربى، ثم العمل على إحراز هدف ثانى أوز أكثر للفوز وحصد اللقب.

وكان الفريق المغربى قد تغلب على الزمالك فى مباراة الذهاب بهدف نطيف أحرزه لابا كودجو فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 واللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائى الكونفدرالية لأول مرة فى البطولة التى دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الأهلى باللقب.