شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على بطاقة تعريف FAN ID عبر تطبيق تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

وشدد مدير تذكرتى على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية.

وتم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق الكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواءا كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة. وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلي موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت فى روسيا العام الماضي. Advertisements ويستطيع الراغبون فى حجز أى تذاكر للفعاليات المختلفة القيام بذلك من خلال زيارة الموقع الالكترونىwww.tazkarti.com والحجز من خلال تسجيل الدخول بعد عمل Fan ID طبقاً للخطوات المذكورة على الموقع، وإنتظار الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر، حتى يحمى الجمهور من استخدامها بطرق أخرى غير الاستخدام المباشر، كما يستطيع الشباب أقل من 16 عام الحجز من خلال الرقم الخاص بالـFan ID لولى الأمر، على أن تصل التذاكر المطلوبة إلى العميل خلال مدة 5 أيام عمل ويتم إستلامها إما من الفروع التي سيتم الإعلان عنها أو خدمة التوصيل للمنازل، كما سيتم الرد على كافة العملاء واستفسارتهم من خلال الخط الساخن 15355. جدير بالذكر أن مباريات كأس الأمم الأفريقية ستنطلق في 21 يونيو المقبل وحتي 19 يوليو المقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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