شكرا لقرائتكم خبر عن عجائب الدورى المصرى ..جريشة فى نهائى أفريقيا ..وحكم سلوفينى لدجلة والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من عجائب الدورى المصرى تواجد الدولى جهاد جريشة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد المغربى والترجى التونسى غدا الجمعة فى المغرب فى الوقت الذى كانت فيه مبارتى سموحة أمام بتروجت ، ودجلة أمام حرس الحدود يديرهما حكام من صربيا وسلوفينيا وهو ما يثير علامات الإستفهام حول لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح التى فشلت فى حماية الحكام من هجوم بعض أندية الدورى .

جهاد جريشة يدير نهائى دورى أبطال أفريقيا البطولة الأولى للأندية فى أفريقيا يؤكد أن هناك ثقة كبيرة من الإتحاد الأفريقي فى امكانيات جريشة ومنحه هذا الشرف الذى يليق به بالفعل لأن هناك قامات كبيرة فى التحكيم المصري ولكنهم يرتكبون أخطاء أثناء إدراتهم لمباريات الدورى المصرى وهو أمر غريب لا يعرفه سوي لجنة الحكام التى فشلت فى علاج هذه الأسباب والتزمت الصمت أمام أمور كثيرة وأن جاء رد فلم يكن بنفس القوة المرجوة أو التى تتصدي لهذا الهجوم ولكن رد بالقوى الناعمة التى جعلت الأندية تتمادى فى مهاجمة الحكام .

الرد الدائم للجنة الحكام ما هو إلا مداخلة هاتفية على استحياء من عصام عبد الفتاح يدين فيها الهجوم ويؤكد أن الحكام على مسافة واحدة من جميع الأندية دون أن يكون له مع اتحاد الكرة إجراء صارم لحماية الحكام مما يتعرضون له .

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الحكام يخطئون وتزيد أخطائهم فى الدورى وهو بسبب ما يتعرضون له من ضغوط كثيرة ومتتالية من مختلف الأندية حتى من يدير لهم حكام أجانب ولم تتوقف هذه الضغوط فنجد برامج تخصص جزء كبير من وقتها للضغط على الحكام وقد يكون لها هدف وحيد هو وضع الحكام تحت ضغط فتخطئ .

ورغم أن هناك حكام قامات كبيرة فى الدورى المصرى مثل محمود البنا الحكم الأول فى مصر ومعه جهاد جريشة و أمين عمر و محمد عادل ومحمود عاشور إلا أن هناك حكام اثارو علامات استفهام بسب تكرار أخطائهم لعدم تركيزهم فى المباريات وانشغالهم بامور أخرى أو ان هذه هى قدراتهم فى مجال التحكيم مثل إبراهيم نور الدين الذي ادار اكثر من مباراة هذا الموسم واثار فيها الجدل .