انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس برشلونة يثير غضب جماهيره.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 05:56 مساءً - عم غضب عارم أوساط جماهير نادي برشلونة الإسباني؛ عقب إعلان الرئيس، جوسيب ماريا بارتوميو، دعمه المطلق لمدرب الفريق الأول إرنستو فالفيردي، والإبقاء عليه في مقاعد البدلاء لموسم ثالث على التوالي.

وقال بارتوميو خلال اجتماع مجلس إدارة برشلونة، الخميس: إن فالفيردي "يحظى بثقتنا التامة"، في إشارة واضحة إلى أنه "لا نية لإقالة المدرب" بنهاية هذا الموسم.

وكان فالفيردي قد حقق "الثنائية المحلية" في الموسم الماضي، ويقترب من تكرار الإنجاز ذاته هذا الموسم؛ بفوزه بلقب الليغا ووصوله لنهائي كأس الملك، حيث سيواجه فالنسيا في المباراة النهائية، المقررة إقامتها السبت المقبل.

في الجهة المقابلة مُني فريق فالفيردي بفشل ذريع على الصعيد الأوروبي؛ إذ خرج في الموسمين الماضي والحالي بـ"ريمونتادا مذلة"؛ إذ كان قد فاز على روما الإيطالي (4-1) ذهاباً، قبل أن يخسر إياباً (0-3)، ليودع دوري الأبطال من ربع النهائي.

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كما تكرر المشهد في النسخة الحالية؛ بعدما حقق فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه ليفربول الإنجليزي (3-0) في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، لكنه سقط برباعية نظيفة في ملعب "أنفيلد"، ليفقد فرصة ذهبية ببلوغ نهائي "ذات الأذنين".

في ذات السياق أشار بارتوميو إلى أنه بعد مباراة الكأس "نستطيع تحليل الأمور واستخلاص الاستنتاجات" حول الموسم، لافتاً إلى أن تاريخ النادي يحمل في طياته "انتصارات وهزائم، لحظات جيدة وأخرى سيئة.. البارسا نادٍ معتاد على المثابرة، لذلك أود أن أعرب عن شعوري بالفخر بالفريق".

وأبدى رئيس النادي الكتالوني تفهمه لوجود "شعور بالإحباط بين المشجعين والأعضاء واللاعبين والجهاز الفني"، مرجعاً سبب هذا إلى أن برشلونة "معتاد على الفوز منذ عام 2014".

يشار إلى أن جماهير برشلونة ترفع مطلب إقالة فالفيردي على رأس أولوياتها هذا الصيف، قبل تعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات، معتبرة أن الحل يجب أن يبدأ من مقاعد البدلاء.