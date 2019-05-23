شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة جاهز لمواجهة نهضة بركان بموقعة برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كريستيان جروس، جاهزية عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق، للمشاركة أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها مساء الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على استاد برج العرب.
كان عبد الله جمعة اشتكى من عضلة السمانة خلال تدريبات أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية للزمالك اليوم اسعدادا لمواجهة نهضة بركان، وذلك بعد الاختبار الطبى الذى خضع له.
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