شكرا لقرائتكم بتروجت يعلن العصيان ويؤكد: ليلعب الأهلى لننسحب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت، أن فريقه لن يلعب مواجهة المقاولون العرب، إلا بعد خوض ذئاب الجبل مباراتهم أمام الأهلى بالجولة قبل الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، وقبل أن تقام مباريات الأسبوع الأخير للمسابقة في توقيت واحد.

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وأكد محمد عودة أن بتروجت لن يتواجد في ملعب مباراة المقاولون بالجولة الأخيرة للدوري، وفقا لمداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" للإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى.

وأضاف محمد عودة أن الفريق البترولى أنفق ملايين الجنيهات ويحافظ على حقوقه ويطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.