شكرا لقرائتكم رياضات لا تعرفها.. قوارب اليقطين.. تعتمد على قرع العسل بدلا من القوارب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر، حيث أن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أن التى نتابعها من خلال الاخبار المقروءة والمسموعة.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..

سباق قوارب اليقطين

احدى الرياضات المختلفة، والتى تقام بنظام المسابقة، وهى قوارب اليقطين أو "قرع العسل" وهى سباق يتم فيه التسابق بين الأفراد ويتم استخدام اليقطين بدلا من القوارب، ويشتهر به مدينة توالاتين الأمريكية.

ويتم استخدام ثمار القرع العملاقة فى السباق، حيث يجب أن تزن الثمرة الواحدة ما لايقل عن 250 كيلو جرام، لتجنب سقوط المتسابقين، ولتقليل المخاطر.