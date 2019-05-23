شكرا لقرائتكم جروس يدرس الدفع بإبراهيم حسن بدلا من زيزو ضد نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، في الإعتماد على إبراهيم حسن بدلاً من أحمد سيد زيزو، فى مركز الجناح الأيمن، فى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ورجحت كفة إبراهيم حسن على أحمد زيزو، فى لقاء العودة أمام بركان، نظرًا لإجادة إبراهيم الأدوار الهجومية، مما سيخدم الخطة التى سيخوض بها اللقاء، والسعى لإحراز هدف مبكر فى شباك الفريق المغربى، ثم العمل على إحراز هدف ثانى أوز أكثر للفوز وحصد اللقب.

و كان الفريق المغربي قد تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نطيف احرزه لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، ويحتاج الأبيض للفوز بثنائية للتويج بالبطولة أو الفوز بنتيجة 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ويلعب الفارس الأبيض نهائي الكونفدرالية لأول مرة في البطولة التي دخلت خزائن الكرة المصرية مرة وحيده عام 2014 عندما توج الاهلي باللقب.