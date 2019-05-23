شكرا لقرائتكم دياورا يدعم الإنتاج الحربى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكتمل صفوف الانتاج الحربى فى مباراته المقبلة أمام الزمالك بعد استعادة جهود لاعبه الغينى موسى دياورا، حيث غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى بسبب الايقاف وتعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدوري . Advertisements ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية. ويحتل الانتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازال لديه مباراتين .

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