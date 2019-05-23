شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. متى كانت زيادة الفرق المشاركة فى أمم أفريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم زيادة عدد الفرق المشاركة من 16 إلى 24 منتخب فى يوليو 2017 فى اجتماع الرباط لمناقشة المنافسات الأفريقية، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.