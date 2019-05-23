شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يحضر ودية لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتجهيز مباراة ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك. ومن المقرر أن يستأنف الانتاج الحربى تدريباته غداً الجمعة فى العاشرة مساءاً بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى. Advertisements وتعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى. ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

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