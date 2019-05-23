مرتضى منصور يعود لمدرجات الزمالك فى نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل يعود مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للتواجد فى مدرجات الفريق الأبيض من جديد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية.
ويتواجد مرتضى منصور، فى مدرجات برج العرب، بعد انتهاء الأزمة التى أدت لإيقافه من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وعدم تواجده فى مدرجات أى مباراة أفريقية لفريق الزمالك على مدار الشهور الأخيرة لكن الأيام الماضية، شهدت انتهاء الأزمة ورفع الإيقاف عن رئيس القلعة البيضاء ليتواجد فى مدرجات ملعب برج العرب بشكل طبيعى.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان مساء الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة يحتاج خلالها المارد الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل لحصد اللقب بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف وحيد.
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