شكرا لقرائتكم ماذا قال أول مشجع يحصل على الـ"FAN ID"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر نعيم جورج نعوم خلف، أول مشجع مصرى يتسلم بطاقة التعريف الخاصة بمباريات أمم أفريقيا الـFAN ID، وتذاكر حضور مباريات البطولة فى اليوم الأول لطرحها عبر تطبيق تذكرتى، عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة التى وصفها بأنها جاءت مبشرة للغاية بأن البطولة ستخرج بأفضل شكل يليق بمصر.

قال نعيم أنه فى البداية كان يتوقع أن تكون الأمور معقدة، لكنه فوجئ بعد الدخول على النظام الخاص بتسجيل البيانات بأن الخطوات سهلة للغاية، لافتا إلى أنه تسلم الرد بعد 24 ساعة فقط من تسجيل بياناته الشخصية.

تابع أنه دخل اليوم على تطبيق تذكرتى وقام بحجز التذاكر وتحديدا تذاكر الدرجة الثانية، وقام بدفع قيمة التذاكر عبر خدمة "فورى"، قبل أن يتوجه إلى نادى الشمس لاستلام وطبع التذاكر.

أضاف أنه رغم ارتفاع حرارة الجو اليوم، إلا أن استقبال الأشخاص المتواجد بمنفذ البيع بنادى الشمس خفف عنه الكثير نظرا لروعة الاستقبال وسهولة الإجراءات التى تم تستغرق أكثر من 10 دقائق.