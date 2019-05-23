شكرا لقرائتكم طارق الغنام يعتزل اللعب بعد 23 سنة تحت السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق الغنام نجم سلة الأهلى اعتزال اللعب بعد 23 عاما قضاها فى صالات كرة السلة، ومسيرة حافلة بالبطولات والألقاب.

طارق الغنام نشأ فى أسرة رياضية، حيث إن والده طه الغنام نجم الالى فى العصر الذهبى، ومدير أكاديميات القلعة الحمراء فى الوقت الحالى، وشقيق رحاب الغنام لاعبة النادى السابقة، وعضو مجلس إدارة اتحاد السلة ولعضو لجنة المرأة بالاتحاد العربى للعبة.

وقضى الغنام 23 عاما بين صالات كرة السلة، فى مختلف الأندية والمنتخبات قدم خلالها الكثير من البطولات، والتى وصت إلى 20 بطولة مع النادى الأهلى من أصل 22 بطولة حققها الفريق الاحمر فى لعبة كرة السلة.

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حقق الغنام مع الأهلى بطولة دورى المرتبط 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتان، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى مرة واحدة، وبطولة منطقة القاهرة 5 مرات.

وعلى مستوى المنتخب حقق البطولة العربية 3 مرات، كما حصل على البطولة الأفريقية تحت 22 سنة 3 مرات أيضًا، وحصل على بطولتى لدورة الألعاب الأفريقية، و3 بطولات لدورة الألعاب العربية.

فى عام 2013 رحل الغنام عن صفوف الأهلى بعد الاستغناء عن بعض اللاعبين، وكان من بينهما، وانتقل إلى نادى الجزيرة، وبعد 3 سنوات عاد إلى الأحمر، ليساهم فى تحقيق البطولة الأفريقية، مؤكدا على قدراته الفنية فى الصالات، حتى تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب الاحلام فى أفريقيا.