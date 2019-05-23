شكرا لقرائتكم إقبال كثيف للحصول على الـ"FAN ID" الخاص بأمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توافد الكثير من المواطنين بشكل كثيف للحصول على بطاقة تعريف FAN ID، لحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، عن طريق تطبيق تذكرتى.

الإقبال الكثيف رغم أن اليوم هو الاول فى طرح التذاكر للجماهير وهو يؤكد أن الاقبال سيتزايد فى الفترة المقبلة.

كان المهندس خالد عزيز، المدير الإقليمى للشركة المنفذة لتطبيق "تذكرتى"، أعلن اليوم طرح تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 اليوم الخميس، للجماهير الراغبة فى حضور مباريات هذا الحدث الكبير، على أن يتم التسجيل والحجز عبر تطبيق "تذكرتى"، ولن يتم الحصول على التذاكر إلا بعد استلام بطاقة التعريف.

وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

وشدد مدير تذكرتى على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية.

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وتم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق الكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواء كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والأفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلى موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التى أٌقيمت فى روسيا العام الماضى.

ويستطيع الراغبون فى حجز أى تذاكر للفعاليات المختلفة القيام بذلك من خلال زيارة الموقع الالكترونىwww.tazkarti.com والحجز من خلال تسجيل الدخول بعد عمل Fan ID طبقاً للخطوات المذكورة على الموقع، وانتظار الرقم الخاص لإتمام عملية شراء التذاكر، حتى يحمى الجمهور من استخدامها بطرق أخرى غير الاستخدام المباشر، كما يستطيع الشباب أقل من 16 عام الحجز من خلال الرقم الخاص بالـFan ID لولى الأمر، على أن تصل التذاكر المطلوبة إلى العميل خلال مدة 5 أيام عمل ويتم استلامها إما من الفروع التى سيتم الإعلان عنها أو خدمة التوصيل للمنازل، كما سيتم الرد على كافة العملاء واستفسارتهم من خلال الخط الساخن 15355.

جدير بالذكر أن مباريات كأس الأمم الأفريقية ستنطلق فى 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل على أرض مصر للمرة الخامسة فى تاريخ الفراعنة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.