شكرا لقرائتكم الزمالك يحاول إفساد صفقة انتقال كودجو للأهلى على طريقة إيفونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك، فى خط مفاوضات، مع نظرائهم بنادى نهضة بركان المغربى، للحصول على خدمات التوجولى كودجو مهاجم بطل المغرب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو الزمالك، لإفساد صفقة انتقال كودجو لصفوف النادى الأهلى، بعدما أصبح الأخير على أعتاب الانتقال للقلعة الحمراء بشكل رسمى فى ظل المفاوضات الدائرة مع المهاجم التوجولى منذ عدة أشهر.

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وتلقى مسئولو الزمالك معلومات تفيد بتوقيع كودجو لصفوف النادى الأهلى فى صفقة انتقال حر، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادى فى ظل انتهاء عقده مع نهضة بركان بنهاية الموسم الحالى، لذا تم فتح خط مفاوضات ساخن مع النادى المغربى لإقناع مسئوليه بضرورة تجديد عقد اللاعب ليكون عقده مع الأهلى ليس له قيمة ثم ينتقل لنادى الزمالك نظير سداد مقابل مادى للنادى المغربى.

سيناريو الزمالك، لقى ترحابا شديدا من جانب نادى نهضة بركان لتحقيق فائدة مادية من رحيل كودجو بدلا من رحيله بالمجان، ولكن يتوقف الأمر على موافقة اللاعب نفسه الذى يفضل الرحيل فى صفقة انتقال حر ليحصل على أكبر عقد مادى ممكن من ناديه الجديد، خاصة أن تقاضى نهضة بركان أى أموال نظير رحيله سيؤثر على عقده السنوى.

وسبق وحاول الزمالك تطبيق سيناريو مشابهة عند انتقال الجابونى إيفونا للنادي الأهلي من الوداد المغربى لكن حسم الفريق الأحمر الصفقة فى نهاية المطاف بعد صراع شرس بين قطبى الكرة المصرية.