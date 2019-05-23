الاتحاد الآسيوي يعتمد موعداً جديداً لمباراة النصر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء القادم موعدا جديدا لمباراة النصر وذوب آهن الإيراني، في ختام مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.
وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين المتأهلين يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء في العراق، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي يوم الاثنين نقل المباراة من كربلاء إلى مكان آخر وتأجيلها عن موعدها السابق يوم 21 مايو الجاري.
وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة الختامية في دور المجموعات يوم 29 مايو الجاري، حيث سيلعبان على صدارة المجموعة، حيث سيلعب المتصدر مع وصيف المجموعة الثانية، اتحاد جدة، فيما سيواجه الآخر نادي الوحدة الإماراتي، في دور الـ16.
وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بثلاثة أهداف للنادي الإيراني مقابل اثنين للنصر، سجلهما البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.
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