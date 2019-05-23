نجوم أستراليا ضمن تشكيلة أولية لمونديال السلة 2019

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تقدم بن سيمونز نجم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأميركي اللاعبين الواردة أسماؤهم ضمن لائحة أولية لمنتخب أستراليا تستعد للمشاركة في مونديال كرة السلة 2019 المقرر في الصين.

ومن أصل 17 لاعبا لمنتخب "بومرز"، يحترف سبعة لاعبين في الولايات المتحدة، ومن بينهم أندرو بوغوت لاعب غولدن ستايت ووريرز حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" في آخر موسمين، جو اينغليس (يوتا جاز)، باتي ميلز (سان انتونيو سبيرز) وجوناه بولدن (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز).

وشهد دوري المحترفين الأميركي قدوم عدد قياسي من اللاعبين الأستراليين هذا الموسم. وقال مدرب المنتخب أندري ليمانيس في بيان "دون أي شك، لدينا القدرة على استدعاء فريق رائع وهذا أمر حماسي".

تابع "الموهبة الكبيرة في كرة السلة الأسترالية تعني أن قرارات صعبة اتخذت وعددا من اللاعبين الجيدين جدا سيغيب".

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وخسر سيمونز نصف نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي بعد سلة قاتلة من كاوهي لينارد لاعب تورونتو رابتورز في المباراة السابعة مطلع الشهر الجاري.

وسحب اسم السوداني-الأسترالي ثون ماكر في اللحظة الأخيرة، بطلب من ناديه ديترويت بيستونز الأميركي، بحسب تقارير صحافية.

وسيتم الإعلان عن اللائحة النهائية من 12 لاعبا خلال معسكر المنتخب في آب/أغسطس. وتواجه استراليا في مبارياتها التحضيرية كندا والولايات المتحدة في بيرث وملبورن.

وتشارك أستراليا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كندا والسنغال وليتوانيا، في المونديال الذي يقام بين 31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر، ويشارك فيه منتخبان عربيان هما تونس والأردن.