شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن: دنيا شريف نجمة يد الأهلى تقدم طريقة عمل الفاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص "الخليج 365 على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم دنيا شريف لاعبة كرة اليد السابقة فى النادى الأهلى، تقدم طريقة الفاهيتا فى الوصفة التالية: المقادير : فلفل أحمر و أصفر و أخضر . بصل مبشور . ثوم مفروم . Advertisements نصف كيلو فراخ صدور متقطعة شرائح . خل . ليمون ملح . فلفل أبيض . بهارات فراخ . طريقة التحضير : وضع الفراخ فى طاسة للتشويح على النار ثم وضع البصل و الثوم و الخل و الليمون و الفلفل الأبيض و البهارات و أخيرا وضع فلفل الألوان حتى تطهى .

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