شكرا لقرائتكم خبر عن على سلامة يغادر إلى أمستردام للمشاركة فى بطولة هولندا للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعب الجولف على سلامة إلى العاصمة الهولندية أمستردام من أجل المشاركة فى بطولة هولندا المفتوحة للجولف للناشئين والناشئات. وتقام المنافسات يوم السبت المقبل للمراحل السنية تحت 6 سنوات و7 و8 و9 و10 و11 و12 و15 و18 ناشئين وناشئات. ويلعب على سلامة فى مرحلة 9 سنوات بينما تلعب شقيقته الصغرى تاتيانا سلامة فى مرحلة الناشئات تحت 6 سنوات. Advertisements

شيقيقة على سلامة تشارك فى بطولة الناشئات تحت 6 سنوات

على سلامة فى المطار على سلامة فى طائرة الى هولندا



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