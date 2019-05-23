شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دول تشارك فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة، برئاسة إسماعيل القرقاوى، عن الدول المقرر مشاركتها فى البطولة العربية للناشئين تحت 16 سنة، والتى تقام فى الفترة من 18 إلى 25 يونيو المقبل بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.
ويشارك فى البطولة حتى الآن 8 دول وهى: السعودية، البحرين، لبنان، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.
يذكر أن اتحاد السلة يدرس التراجع عن التعاقد مع الإسبانى ألفريد جولبى مديرا فنيا للمنتخب لعدم رد المسئولين عن الرياضة بشأن التعاقد معه سواء بالموافقة أو الرفض.
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