شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. الأهلى يهزم المصرى ويقرر إيقاف حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر، من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

فى الثالث من شهر رمضان لعام 1414 هجرياً الموافق يوم الأحد الثالث عشر من فبراير لعام 1994 ميلاديا، فاز الأهلى على المصرى فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المقاولون العرب فى الأسبوع 12 من مسابقة الدورى بهدفين مقابل هدف فى مباراة لعبت قبل الإفطار.

سجل محمود أبو الدهب ومحمد رمضان للأهلى، بينما أحرز إبراهيم المصرى هدف المصرى من ضربة جزاء.

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وشهدت المباراة طرد حسام حسن لاعب الأهلى وقتها وناصر التليس لاعب المصرى فى الواقعة الشهيرة، والتى تم إيقاف حسام حسن على إثرها من قبل النادى الأهلى لمدة عام.

قبل أن يتقدم اللاعب بالتماس لمجلس إدارة النادى، الذى خفف العقوبة لتكون ستة أشهر فقط بعدما ألقى اللاعب قميص الأهلى على الأرض وضرب ناصر التليس لاعب المصرى فى الممر المؤدى لغرفة الملابس فى ملعب المقاولون العرب.