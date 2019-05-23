سوبر كورة.. الزمالك يحاول إفساد صفقة انتقال كودجو للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك، فى خط مفاوضات مع نظرائهم بنادى نهضة بركان المغربى، للحصول على خدمات التوجولى كودجو مهاجم بطل المغرب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وعلم الزمالك أن التوجولى وقع عقدا مع النادى الأهلى مستغلا انتهاء تعاقده مع نهضبة بركان، ويحاول الزمالك إفساد الانتقال.
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