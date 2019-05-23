شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الغنام.. رئيس جمهورية سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق الغنام، نجم سلة الأهلى، اعتزال اللعب بعد 23 عاما قضاها فى صالات كرة السلة، ومسيرة حافلة بالبطولات والألقاب.



فى احد المباريات

نشأ طارق الغنام فى أسرة رياضية، حيث إن والده طه الغنام نجم الأهلى فى العصر الذهبى، ومدير أكاديميات القلعة الحمراء فى الوقت الحالى، وشقيق رحاب الغنام لاعبة النادى السابقة وعضو مجلس إدارة اتحاد السلة و لعضو لجنة المرأة بالاتحاد العربى للعبة .



الغنام و كأس بطولة أفريقيا



الغنام وحسن حمدى



الغنام و ابنه

قضى الغنام 23 عاما بين صالات كرة السلة فى مختلف الأندية و المنتخبات قدم خلالها الكثير من البطولات ، و التى وصت إلى 20 بطولة مع النادى الاهلى من أصل 22 بطولة حققها الفريق الاحمر فى لعبة كرة السلة .



جانب من البطولات التى حققها الغنام



الغنام مع ابراهيم الجمال و ابراهيم ابو خضرة

حقق الغنام مع الأهلى بطولة دورى المرتبط 7 مرات ، و كأس مصر 5 مرات ، و بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرتان ، و بطولة افريقيا للأندية أبطال الدورى مرة واحدة ، وبطولة منطقة القاهرة 5 مرات .

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طارق الغنام وووالده طه الغنام



طارق و رحاب الغنام

وعلى مستوى المنتخب حقق البطولة العربية 3 مرات، كما حصل على البطولة الأفريقية تحت 22 سنة 3 مرات أيضًا، وحصل على بطولتي لدورة الألعاب الأفريقية، و3 بطولات لدورة الألعاب العربية.

طارق الغنام بعد التتويج ببطولة افريقيا للسلة

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فى عام 2013 رحل الغنام عن صفوف الاهلى بعد الاستغناء عن بعض اللاعبين، وكان من بينهما، وانتقل إلى نادى الجزيرة، وبعد 3 سنوات عاد الى الأحمر ، ليساهم فى تحقيق البطولة الأفريقية ، مؤكدا على قدراته الفنية فى الصالات ، حتى تم اختياره ضمن تشكيلة منتخب الاحلام فى أفريقيا.



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