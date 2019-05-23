شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بوطيب و أحداد مع الزمالك قبل صفقة كودجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لابا كودجا لاعب فريق نهضة بركان المغربى اهتمامات مسئولى نادى الزمالك، بعد المستوى الذى ظهر به امام الفريق الأبيض فى اللقاء الذى جمع الفريقين بذهاب نهائى الكونفدرالية ، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى شباك عمر صلاح، وسط محاولات لضمه للزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد رصد مسئولى الزمالك مبلغ مليون دولار لا نضمام اللاعب على حساب أحد المغاربة سواء خالد بوطيب او حميد أحداد.

نرصد فى التقرير التالى ما قدم خالد بوطيب و أحداد مع الزمالك منذ التعاقد معهما وحتى الآن.

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تعاقد الزمالك مع خالد بوطيب يناير الماضى مقابل 3 سنوات ، شارك اللاعب المغربى فى 9 مباريات مع الأبيض ببطولة الدورى ، سجل خلالها هدفان، وصنع آخر، بإجمالى 568 دقيقة مشاركة مع الزمالك.

وبالنسبة لأحداد فشارك فى 9 مباريات بمسابقة الدورى ، لم يسجل خلالها أى أهداف ، ولم يصنع أيضا ، ليصل مجموع الدقائق التى ظهر بها مع الفريق 226 دقيقة ، ولم يسجل مع الزمالك سوى الهدف الذى أحرزه خلال مشاركته فى مباريات الكونفدرالية بشباك بتروأتليتكو .