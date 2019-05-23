شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبحث عن ودية استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، مجهوداته للبحث عن مباراة ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يستأنف الإنتاج الحربى تدريباته غداً، الجمعة، فى العاشرة مساءً بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة بعد مباراة المصرى.

وتعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة 33 للدورى.

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ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الخميس 30 مايو الجارى والتى تأجلت مرتين بسبب انشغال الفريق الأبيض بالكونفدرالية.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 13 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 41 ومازالت لديه مباراتان.