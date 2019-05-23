شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية مصطفى فارس لمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى أن الإصابة التى تعرض لها مصطفى فارس لاعب الفريق فى مباراة الأهلى أمس الاربعاء لن تمنعه من المشاركة فى لقاء الجونة .
وتعرض مصطفى فارس لشد خفيف فى العضلة الخلفية وإصابة خفيفة فى الظهر.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة والمقرر لها الاثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة 34 للدورى.
وسقط الأهلى فى فخ التعادل أمام الإسماعيلى بعدما انتهت المباراة بهدف لكل جانب فى مباراة أقيمت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ18.
الأهلي ظل في الصدارة بـ74 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من بيراميدز الذي فقد فرصة الحصول على الدوري، في المقابل انتعش آمال الزمالك فى المنافسة على اللقب حيث يتواجد الأبيض فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة من أصل 29 مباراة.
فى المقابل ظل الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 42 نقطة، ليفقد الدراويش فرصة الحصول على المركز الرابع والذي يحتله المصري البورسعيدي بـ49 نقطة.
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