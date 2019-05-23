شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشجع يتسلم تذاكر أمم أفريقيا: "خلصت كل حاجة فى 10 دقائق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى نعيم جورج نعوم خلف، أول مشجع مصرى يتسلم بطاقة التعريف الخاصة بمباريات أمم أفريقيا الـFAN ID ، وتذاكر حضور مباريات البطولة فى اليوم الأول لطرحها عبر تطبيق تذكرتى، سعادته الكبيرة بهذه الخطوة التى وصفها بأنها جاءت مبشرة للغاية بأن البطولة ستخرج بأفضل شكل يليق بمصر.



أول مشجع مصرى يتسلم تذاكر أمم افريقيا أول مشجع مصرى يتسلم تذاكر أمم افريقيا

وقال نعيم لـ"الخليج 365" إنه فى البداية كان يتوقع أن تكون الأمور معقدة، لكنه فوجئ بعد الدخول على النظام الخاص بتسجيل البيانات بأن الخطوات سهلة للغاية، لافتا إلى أنه تسلم الرد بعد 24 ساعة فقط من تسجيل بياناته الشخصية.



نعيم جورج يتسلم بطاقة التعريف

وتابع أنه دخل اليوم على تطبيق تذكرتى وقام بحجز التذاكر وتحديدا تذاكر الدرجة الثانية، وقام بدفع قيمة التذاكر عبر خدمة "فورى"، قبل أن يتوجه إلى نادى الشمس لاستلام وطبع التذاكر.

أول مشجع يتسلم FAN ID

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وأضاف أنه رغم إرتفاع حرارة الجو اليوم، إلا أن استقبال الأشخاص المتواجد بمنفذ البيع بنادى الشمس خفف عنه الكثير نظرا لروعة الإستقبال وسهولة الإجراءات التى لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وتم إطلاق موقع "تذكرتى" وهو سوق الكترونى متخصص لحجز وبيع التذاكر فى مصر، وصاحب الحق الحصرى لبيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يقدم خدمات بيع التذاكر وتوفيرها الكترونيا لمختلف الفاعليات سواءا كانت مباريات رياضية، حفلات مسارح، سينما، أو أحداث مختلفة.

وتم الإعلان عن تفاصيل عمليات الحجز وشراء التذاكر لجمهور كرة القدم المصرى والإفريقى، والتى ستكون عن طريق الدخول إلى موقع www.tazkarti.com وعمل FAN ID (بطاقة مشجع) لكل مشجع أو راغب فى شراء تذكرة أحد المباريات، وقد اعتمدت مصر هذه الطريقة بعد نجاح تجربتها فى كأس العالم التي أٌقيمت فى روسيا العام الماضي.

وأكدت شركة تذكرتى أنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 بعد شرائها إلى مشجع آخر بأى حال من الأحوال، وأنه فى حال البيع سيتم منع الشخصين من حضور المباريات.

وشدد مدير تذكرتى على أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى فسيتعرض للمساءلة القانونية، وذلك حرصا على التصدى لجميع محاولات السوق السوداء، وحفاظا على النهوض بالمنظومة الرياضية.