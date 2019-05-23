شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يرحل لاسارتى عن الأهلى حال تأجيل مواجهة المقاولون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الموسم الأول لمارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، سيكون الأخير للمدرب الأوروجويانى مع الفريق الأحمر، بعد فشله فى تقديم ما يؤهله للاستمرار وودع بطولة دورى أبطال أفريقيا بفضيحة كروية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، كما تأزم موقف الفريق فى بطولة الدورى العام بعد التعادل مع الإسماعيلى.

ما موقف إدارة الأهلى من لاسارتى؟

الموقف واضح فإدارة الأهلى ترغب فى إقالة لاسارتى، ولكنها تحاول إتمام الأمر فى أفضل توقيت، بما لا يؤثر على مردود فريق الكرة، خاصة فى بطولة الدورى العام والتى تمنى الإدارة الحمراء النفس للفوز بها لإنقاذ الموسم وتجنب الخروج منه خالية الوفاض.

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هل تؤثر مباراة المقاولون على موعد إقالة لاسارتى؟

بالطبع ففى حال تأجيل المباراة لبعد بطولة أمم أفريقيا سيكون هناك تفكير فى إقالة لاسارتى فى أقرب وقت خلال الأيام المقبلة، أما فى حال لعب المباراة ستضطر إدارة الأهلى للانتظار حتى انتهاء المواجهة.

وماذا عن موقف لاسارتى؟

يرفض مارتن لاسارتى فكرة تقديم استقالته، مؤكداً تمسكه بالاستمرار مع الأهلى حتى نهاية عقده، ولكنه أكد فى أكثر من مناسبة فى وقت سابق أنه فى حال طلب إدارة الأهلى منه الرحيل سيغادر القاهرة فوراً ويعود لبلاده.

لماذا يرفض لاسارتي تقديم استقالته رغم وجود عدم ترحيب به؟

يحاول مارتن لاسارتى الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقده المقدر براتب شهرين، أى حوالى 250 ألف دولار، ما يعادل 4 ملايين و500 ألف جنيه مصرى.

ماذا يفعل الأهلى فى ملف خليفة لاسارتي ؟

مناقشات على قدم وساق تقوم بها إدارة النادى الأهلى، وبالتحديد بين الثنائى محمود الخطيب رئيس النادى وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات، للبحث عن مدرب أجنبى جديد لخلافة الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى، والذى تم اتخاذ قرار بإقالته بالفعل.