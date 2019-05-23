شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا ..سباق اليقطين.. عندما يتحول القرع إلى قارب سباق رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أن التى نتابعها من خلال الاخبار المقروءة و المسموعة ، بل إن هناك ألعاب أخرى يكاد لايعرفها الكثير منا ، نظرا لغرابتها ، أو لعدم ممارستها فى مصر.

الخليج 365 يلقى الضوء على هذه الرياضات ، من خلال التقرير التالى ..

سباق القرع السنوى

سباق قوارب اليقطين

احدى الرياضات المختلفة، والتى تقام بنظام المسابقة، وهى قوارب اليقطين أو "قرع العسل" وهو سباق يتم فيه التسابق بين الأفراد ويتم استخدام اليقطين بدلا من القوارب، ويشتهر به مدينة توالاتين الأمريكية.

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سباق قوارب اليقطين

ويتم استخدام ثمار القرع العملاقة فى السباق، حيث يجب أن تزن الثمرة الواحدة ما لايقل عن 250 كيلو جرام ، لتجنب سقوط المتسابقين، و لتقليل المخاطر.



مهرجان القرع

تحويل اليقطين الى قوارب

قوارب القرع

