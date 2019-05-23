شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يشارك ببطولة البحر الأبيض الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب المصارعة بمنافسات بطولة البحر الأبيض الشاطئية، والمقرر إقامتها بتونس يوليو القادم. وأكد عصام النوار رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يتم الاستقرار على الأسماء التى ستشارك فى البطولة خلال الفترة المقبلة عقب عيد الفطر. يذكر أن منتخب المصارعة يقيم معسكرات دائمة للمنتخب، استعدادا للمشاركة فى بطولة بيلاروسيا الدولية والتى تقام نهاية يوليو المقبل.

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