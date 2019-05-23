لاعب الإسماعيلي يترك الامتحان من أجل المشاركة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
قال مصطفى فارس لاعب الإسماعيلي الصاعد إنه ترك امتحانه في كلية التجارة من أجل المشاركة في مباراة الأهلي والإسماعيلي والتي جرت يوم الأربعاء.
وأضاف فارس من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أنه مستعد لأن يفعل أي شيء من أجل النادي الإسماعيلي.
وقرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة محمود جابر الدفع باللاعب صاحب الـ21 عامًا للمرة الثانية هذا الموسم أمام النادي الأهلي.
وفرض الإسماعيلي التعادل على النادي الأهلي بهدف في كل شبكة في المباراة التي جرت على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 من عمر الدوري.
وأضاف: "انضممت لصفوف الإسماعيلي منذ موسم، أنا من ناشئين نادي القناة، وأشكر كل من وقف بجواري حتى ظهرت مع الإسماعيلي."
واختتم اللاعب: "أنا من أبناء محافظة الإسماعيلية ومستعد لأن أفعل أي شيء من أجل النادي الذي أعشقه منذ صغري."
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