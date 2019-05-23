أول تعليق من مانشستر سيتي على رحيل جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ألبرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن رحيل مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا ليس له أساس من الصحة.

وكانت تقارير صحفية إيطالية أكدت أن جوارديولا سيترك إنجلترا من أجل خوض تجربة جديدة على أن يكون التحدي المقبل مع فريق يوفنتوس.

عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي، قال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" الإيطالية، إن جوارديولا يريد البقاء معنا.

وتابع :"جوارديولا أكد الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد أنه مستمر، ما يتردد في وسائل الإعلام عن اقتراب رحيله أمر سخيف".

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وكانت إدارة يوفنتوس أعلنت في وقت سابق عن رحيل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري بنهاية الموسم الحالي بعد تتويج فريق "السيدة العجوز" بلقب الدوري للعام الثامن على التوالي.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية من أبرزهم "ذا صن" عن رغبة إدارة مانشستر سيتي في تمديد عقد جوارديولا مع تحسين راتبه ليصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

ونجح مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في الفوز ببطولات الدرع الخيرية الإنجليزية، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.

جدير بالذكر أن عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد لموسمين مقبلين، حيث ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.