محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف ألبرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن رحيل مدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا ليس له أساس من الصحة.
وكانت تقارير صحفية إيطالية أكدت أن جوارديولا سيترك إنجلترا من أجل خوض تجربة جديدة على أن يكون التحدي المقبل مع فريق يوفنتوس.
عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي، قال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" الإيطالية، إن جوارديولا يريد البقاء معنا.
وتابع :"جوارديولا أكد الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة واتفورد أنه مستمر، ما يتردد في وسائل الإعلام عن اقتراب رحيله أمر سخيف".
وكانت إدارة يوفنتوس أعلنت في وقت سابق عن رحيل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري بنهاية الموسم الحالي بعد تتويج فريق "السيدة العجوز" بلقب الدوري للعام الثامن على التوالي.
وأشارت تقارير صحفية إنجليزية من أبرزهم "ذا صن" عن رغبة إدارة مانشستر سيتي في تمديد عقد جوارديولا مع تحسين راتبه ليصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني.
ونجح مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في الفوز ببطولات الدرع الخيرية الإنجليزية، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال الموسم المنقضي.
جدير بالذكر أن عقد جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي يمتد لموسمين مقبلين، حيث ينتهي بنهاية موسم 2020/2021.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مانشستر سيتي على رحيل جوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.