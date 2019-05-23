تقرير.. مَن يخرج بقائمة مصر.. حارس وصراع سداسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جاء إعلان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري عن قائمة الفراعنة والتي تستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية في مصر بين مؤيد ومعارض.

أجيري ضم 25 لاعبًا في قائمة أولية للمنتخب من أجل الاستعداد لمعسكر مغلق في برج العرب يبدأ في السادس من يونيو المقبل، سيتخلله مباراتي تنزانيا وغينيا في 13 16 من الشهر المقبل قبل خوض البطولة.

ومن المفترض أن يقوم أجيري باستبعاد لاعبين من قائمة المنتخب قبل انطلاق البطولة والتي ستبدأ من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز المرشحين للخروج من قائمة المنتخب:

- أبو جبل الأقرب

يتواجد في القائمة الحالية أربعة حراس مرمى، وبالطبع سيتعين على أجيري استبعاد حارس مرمى حيث سيكون الأقرب من الخروج حارس مرمى سموحة الحالي محمد أبو جبل.

ويأتي استبعاد أبو جبل من قائمة المنتخب النهائية نظرًا لتواجد محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز بجانب حارس الزمالك الأساسي والذي يقدم مردودًا مميزًا خلال هذا الموسم.

- صراع في الدفاع

نظرًا لتواجد تسعة مدافعين في قائمة منتخب مصر الأولية فمن المحتمل أن تتجه أنظار أجيري نحو استبعاد لاعب من المدافعين المتواجدين الحالين.

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ويأتي أحمد أبو الفتوح لاعب سموحة والمعار من صفوف الزمالك ضمن الأبرز للخروج من قائمة المنتخب نظرًا لتواجد أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور وقدرتهم على المشاركة في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع، بجانب عمر جابر والذي لعب هذا الموسم في مركز الظهير الأيسر مع فريقه الحالي بيراميدز.

ومن المحتمل أن يخرج أحد من ثنائي الزمالك محمود حمدي "الونش" أو محمود علاء من قائمة المنتخب نظرًا لتواجد الرباعي الدفاعي أحمد حجازي وباهر المحمدي بجانب أحمد أيمن منصور وأيمن أشرف.

الاسم الرابع والمرشح للخروج من قائمة المنتخب وهو أحمد أيمن منصور حيث يستيطيع أن يشارك أكثر من لاعبًا بدلاً منه سواء في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع.

- دونجا ضد الثلاثي

رغم الموسم المميز الذي قدمه نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز خلال هذا الموسم، إلا أنه قد يواجه شبح الخروج من القائمة نظرًا لتواجد ثلاثة لاعبين في مركزه وهم طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال.

ويأتي اقتراب خروج "دونجا" من المنتخب نظرًا لاصطحاب أجيري النني وغزال وحامد في معسكرات المنتخب الأخيرة منذ توليه قيادة الفراعنة.

- الهداف ليس كافيًا

رغم تصدر أحمد علي مهاجم المقاولون العرب ترتيب هدافي الدوري بـ18 هدف إلا أنه قد يكون غير كافيًا عند أجيري والذي ضم الثنائي مروان محسن وأحمد حسن "كوكا" لقائمة المنتخب.

وقد يعتمد أجيري على ثنائي هجومي فقط في القائمة على أن يتم استبعاد صاحب الـ33 عامًا رغم مستواه المميز في صفوف "ذئاب الجبل" خلال هذا الموسم.