محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استعاد فريق نهضة بركان المغربي بقيادة مدربه منير الجعواني، خدمات ثلاثة لاعبين قبل مباراة الزمالك في إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
وكانت بعثت فريق نهضة بركان وصلت مصر من أجل مواجهة فريق الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "برج العرب".
ووفقًا لصحيفة "le 360" المغربية، فإن البركاني سيستيعد خدمات الثلاثي العربي الناجي وعبد الصمد المباركي والبوركيني ألان تراوري بعد تعافيهم من الإصابة.
ونجح الفريق البركاني في الخروج بنتيجة الفوز بهدف دون رد أحرزه التوجولي لابا كودجو ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 ليتصدر من خلالها ترتيب هدافي مسابقة الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج بطل المغرب للتعادل السلبي على أقل تقدير للحصول على اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: نهضة بركان يستعيد خدمات 3 لاعبين قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.